Аби картопля зберігалась упродовж довгого часу, її плоди мають бути в гарному стані. Термін, який її можна тримати, залежить від її якості. Як правильно зберігати картоплю та на що звернути увагу – розкаже 24 Канал.

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Як зберігати картоплю, щоб довго стояла

Перед тим, як залишати картоплю на зберігання, треба її просушити, перебрати, повикидати всі малі, хворі, гнилі, з різними дефектами та пошкодженнями плоди. Тоді потрібно ретельно струсити землю з картоплі.

Про те, аби не пошкодити картоплини, варто думати ще під час викопування. Зверніть увагу на те, як глибоко занурюєте лопату під час копання. Не кидайте її з висоти, коли вже витягли. Будь-які пошкодження, вм'ятини потім можуть призвести до гниття.



Викопані картоплини / Фото "Агроправда"

Урожай без залишків землі обов'язково залишаємо в сухому місці без світла. Пізньостиглу картоплю можна зберігати упродовж місяця: земля швидко висохне й можна буде легко її видалити. Якщо плоди були заражені фітофторою, то вже за 2 тижні з'являться перші ознаки – плями з оранжевим відтінком.

Корисні поради зі зберігання картоплі

Утримуйте плоди в темному прохолодному місці, найкраще – у підвалі. Температура у приміщенні має бути від +2 до +4.

Не залишайте картоплю там, де потрапляє світло. Від нього картопля буде проростати .

Місце для зберігання плодів, повинно бути сухим. Тому що через вологу вони починають покриватися пліснявою.



Картопля в приміщенні / Фото Grow How

Зверніть увагу, що картоплю не варто тримати біля овочів і фруктів, особливо з бананами чи яблуками. Бо вони містять речовину – етилен, через яку картопля буде швидко проростати.