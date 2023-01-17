Як повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив про велике бажання частини українців перейти на григоріанський календар, пише 24 канал.

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Хтось хоче порвати з традиціями, які об’єднують нас із росіянами, відзначаючи християнські свята за новим календарем. А, хтось навпаки просто не готовий зробити це, оскільки звик збиратися на Різдво разом зі старшим поколінням.

Ідея зміни календаря – це природна відповідь суспільства на агресію Росії. Це їхнє бажання відокремитись від усього, що об’єднує українців з росіянами. Варто додати, що цей процес був розпочатий не у 2022 році, а ще кілька років тому, коли Синод Вселенського Патріархату ухвалив рішення про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні.

Коли в Україні відзначають Водохреще / Фото UkrMedia

Згідно з голосуванням, яке нещодавно відбулося на порталі Дія щодо планування дат святкування Різдва, 59% українців, а це понад 900 тисяч людей, зазначили, що зроблять це саме за григоріанським календарем. Тож чимало українців збиралися на різдвяну вечерю 25 грудня. Тож можна помітити тенденцію, що прихильників переходу на новий календар все більше зростає.

Але остаточно це рішення мають ухвалити синоди ПЦУ та греко-католицької церкви. Як бачимо, цьогоріч ПЦУ вже виступила з ініціативою, коли все буде остаточно узгоджено, думаю, і держава підхопить", – говорить експерт.

Додамо, що насправді як Різдво, так само й Водохреще має одну дату у всіх християнських конфесіях – 6 січня. Однак через те, що православна та греко-католицька церкви відзначають це свято за старим стилем, воно цьогоріч випадає на четвер 19 січня.