Є кілька важливих ознак: коли пора викопувати моркву
Вирощування моркви – не такий вже простий процес, як здається, на перший погляд. Не менш важливим є час збору овочу, бо від цього залежить його смак.
Цього року позначки термометра сягають рекордних показників – дуже спекотно. Звісно, це впливає на розвиток плодів. Тож коли вже можна збирати моркву – підкаже 24 Канал.
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Коли вже пора копати моркву
Час збирання овочу пов'язаний із кліматом, погодою, станом плодів та сортом моркви. Їх існує три:
- ранньостиглі викопують вже за 60-90 днів після того, як зійшли;
- середні сорти дозрівають через 100-130 днів;
- а от – пізні викопують не раніше, ніж через 130-150 днів.
Переважно в Україні моркву починають копати у вересні та жовтні, коли спека позаду, а морози – попереду. Важливо добре оглянути плоди, чи вони стали спілими й тільки тоді збирати з городу. Показником буде стан листя: якщо вже пожовтіло, значить час копати.
Збір урожаю моркви / Фото "Гарбуз.інфо"
Також добре подивіться, який вигляд має коріння. Якщо помітили деякі тріщини, це є ознакою того, що плоди слід збирати негайно.
Зверніть увагу, що якщо не встигнути викопати урожай до перших заморозків, вони будуть гнити. Тож варто поквапитись.
- Копайте плоди в суху погоду. Оптимально робити вилами.
- Будьте обережним, щоб не пошкодити овочі.
- Залишіть морквини на ділянці, аби підсушились на кілька годин.