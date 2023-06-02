Можливі певні зміни: коли Вербна неділя у 2024 році в Україні

Вербна неділя є одним з найвагоміших свят для християн, яке відзначає православна та католицька церква перед Великоднем. Вона припадає на останню неділю перед Пасхою. Варто дізнатись, чи зміниться дата святкування Вербної неділі через новий релігійний календар.

Вербна неділя має велике значення для християн. Вона передує Страсному тижню, коли християни згадують страждання та смерть Ісуса Христа перед Його воскресінням. А от чи зміниться дата святкування Вербної неділі у 2024 році – розкаже 24 Канал.

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Дата святкування Вербної неділі у 2024 році

З першого вересня цього року, українські церкви переходять на новий релігійний календар. Відповідно дати окремих свят можуть бути змінені.

Воскресіння Христове у 2024 році припадає на 31 березня – для католиків, а 5 травня – Великдень святкуватимуть православні християни.

Тож Вербну неділю католики відзначатимуть 24 березня, а православні віряни – 28 квітня.

Історія Вербної неділі

Основна подія, пов'язана з Вербною неділею, описана у всіх чотирьох Євангеліях – це вхід Ісуса Христа до Єрусалима перед Його смертю і воскресінням.

За Євангелієм, Ісус прибув до міста Єрусалим на сьомий день перед Пасхою. Чимало людей з пальмовими гілками зустрічали Христа як Царя. Вони стелили шлях Ісусові своїм одягом та гілками пальми, висловлюючи свою повагу та радість з Його приходу.



Парафіяни вітають Ісуса Христа / Фото Вголос

Цей вхід Ісуса Христа до Єрусалима став символом Його як пророка. Люди вважали, що Ісус Христос прийшов для порятунку їх від гріхів.

Згідно з християнською традицією, Вербна неділя є днем, коли віряни приносять до храмів вербові гілки, як знак привітання Ісуса Христа.