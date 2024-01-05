За традицією, на Водохреще святять воду, адже вважається, що вона має цілющі властивості. Також багато людей занурюються в ополонку. Роблять це у спеціально відведених місцях. Коли ж потрібно святити воду у 2024 році, розкаже 24 Канал.

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Коли святити воду у 2024 році

Згідно з церковними правилами, святити воду потрібно після літургії, яка відбудеться 5 січня. Зазвичай вона завершується о 19:00. Вважається, що вода, освячена в цей час, має найпотужнішу енергетику.

Варто зазначити, що в Україні діє воєнний стан. Тож потрібно слідкувати за новинами у своєму місті. Адже, у зв'язку з комендантською годиною, освячення води в різних регіонах може відбуватися в іншу годину.

Однак освячувати воду можна й 6 січня, на саме Водохреще. За традицією, її потрібно зберігати у домі біля ікон. А наливати воду варто у скляну посудину. Не можна ставити її у холодильник.

Освячену воду слід зберігати 12 місяців. Адже згодом вона позбудеться своїх цілющих властивостей. Воду необхідно пити натщесерце протягом року. Однак заборонено використовувати її у побуті.