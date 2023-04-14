Сходження Благодатного вогню: чому це відбувається перед Великоднем і що означає

Сходження Благодатного вогню – велика подія для всіх християн. Щороку великі групи вірян спеціально їдуть до головного храму Єрусалиму, щоб подивитися на цей процес. Чому Благодатний вогонь сходить напередодні Великодня – читайте далі.

На сходження Благодатного вогню в Храмі Воскресіння Христового чекають мільйони християн по всьому світу. Чимало вірян приїжджають в Єрусалим, щоб побачити це дійство наживо. Чому Благодатний вогонь сходить саме напередодні Великодня, пояснить 24 Канал.

Це цікаво Страсна п'ятниця: чому так називається цей день

Історія і дата події

Історія свідчить, що свідком вогню був апостол Петро. Він пішов до того місця, де воскрес Ісус Христос. Там апостол Петро побачив сильне яскраве світло, яке падало на бездиханне тіло Ісуса. Перша згадка про таке світло датується ще IV століттям. Про цей вогонь писали навіть мусульмани.

Благодатний вогонь завжди сходить тільки у Велику суботу, попри те, що її дата кожного року змінюється. Християни можуть спостерігати за сходженням Благодатного вогню під час церковної служби перед Великоднем. Окремі очевидці ділилися, що під час цієї події відбувалися справжні дива. Йшлося про те, що вогонь сам собою з'являвся на свічках. Бувало й так, що біля храму спалахували вогні та були блискавки. Сам вогонь не пече руки. Деякі люди вірять, що Благодатний вогонь зцілює.

Церемонія сходження Благодатного вогню

До Великої суботи в Єрусалим приїжджає дуже багато паломників. У службі беруть участь священники з конфесії Єрусалиму, Сирійської чи Коптської церкви. Дійство відбувається під проводом Єрусалимського Патріарха.



Коли й чому сходить Благодатний вогонь / Фото з відкритих джерел

Процес супроводжується Хресною ходою священнослужителів довкола Кувуклії – Гробу Господнього. Напередодні події Гріб зачиняють печаткою. Ключі тримають у сім'ї мусульман. Під час обходу Гробу, священнослужителі моляться. Патріарх носить 33 свічки як символ віку Ісуса. Храм обходять тричі.

Першими можуть увійти до церкви Патріарх Єрусалима та Вірменський Архімандрит. Спочатку вони роздягаються на порозі церкви й входять всередину тільки у підпоясниках. Вони роблять це, щоб продемонструвати людям, що у них нема засобів для розпалу вогню. Коли священнослужителі заходять до гробниці, то вхід до неї запечатують. Потім люди моляться, аби зійшов Благодатний вогонь.

Патріарх йде до Триденного ложа Ісуса. І вже через 5-10 хвилин сходить Благодатний вогонь. Після цього Патріарх роздає вогонь усім вірянам. У цей момент люди – дуже щасливі й радісні.

Що означає сходження Благодатного вогню

Цей вогонь символізує світло Воскресіння Христового. Винесення Благодатного вогню в храмі Єрусалиму уособлює вихід з Грозу воскреслого Ісуса Христа, Спасителя всього світу.

Як потрапити в головний храм Єрусалиму

У цьому храмі може поміститися до 10 тисяч паломників. Втім, охочих побачити це диво в рази більше. Тож віряни додатково збираються на площі перед церквою і на сусідніх вулицях.

Зважаючи на масовість заходу, поліція слідкує за порядком під час Хресної ходи. Напередодні вулиці офіційно перекривають, обмежують рух автотранспорту. Квитки цю подію не існує, вхід є безплатним.

Поліція контролює вхід до церкви, щоб уникнути тисняви. Дорогою до церкви люди проходять кілька кордонів. Потрапити на подію сходження Благодатного вогню можна самостійно або з групою паломників.