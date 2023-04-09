Коли найкраще садити виноград, щоб збирати урожай кілограмами

Як відомо, виноград можна висаджувати і навесні, і восени, однак досвідчені садівники віддають перевагу саме весняному періоду. Це рослина теплолюбна, тож дуже важливо, щоб грунт був добре прогрітий. Який місяць оптимальний для посадки, пояснюємо далі.

Садово-городні роботи киплять ще з березня, однак для винограду поки зарано. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтеся, чому найкраще висаджувати його аж у травні.

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Чому краще садити виноград навесні

Експерти радять садити виноград навесні, адже так кущ окріпне до зими, коренева система розвинеться, буде добре забезпечувати поживними речовинами і не менш важливо – перший врожай з'явиться вже наступного року, а на третій – будете набивати повні кошики. Тоді як осіння посадка затримує врожай як мінімум на 1 рік.

До того ж навесні легше підготувати місце для посадки винограду – ґрунт теплий і достатньо зволожений.

Коли садити виноград навесні

У відкритий грунт саджанці винограду садять у травні, саме цей місяць вважають оптимальним для більшості регіонів України. Важливо, щоб ґрунт прогрівся до +20, наситився дощами, а середньодобова температура повітря становила від +15 до +17 градусів. Зазвичай це друга половина травня.

на Закарпатті та в південних областях України виноград садять ще раніше – у другій половині квітня.

Не менш важливу роль відіграє те, наскільки міцні й розвинуті саджанці ви будете садити:

однорічні саджанці зі здерев'янілим стовбуром стійкіші до нічних заморозків і перепаду температур, тож висаджувати у грунт їх можна навіть наприкінці квітня (такі саджанці всю зиму тримають у вологому піску в темному місці, а перед висадкою – 2 доби у відрі з водою);

стійкіші до нічних заморозків і перепаду температур, тож висаджувати у грунт їх можна навіть наприкінці квітня (такі саджанці всю зиму тримають у вологому піску в темному місці, а перед висадкою – 2 доби у відрі з водою); молодий зелений вегетуючий виноград чутливіший, тож підходящий час для нього – від середини травня до середини червня (такі саджанці вирощують з початку весни і тримають у земляному контейнері);

чутливіший, тож підходящий час для нього – від середини травня до середини червня (такі саджанці вирощують з початку весни і тримають у земляному контейнері); тоді як саджанці з розвиненою кореневою системою та лозою садять цілу весну й аж до початку літа.

Однак варто пам'ятати про ризик нічних заморозків! Заздалегідь подбайте про матеріал для укриття винограду на ніч.