Посівний календар на червень: коли садити огірки у відкритий ґрунт

Якщо ви не знаєте, коли краще садити овочі, в тому числі й огірки, то підказка є. Вона міститься у посівному календарі на червень.

Огірок дуже любить тепло, тому коли на вулиці холодно, варто зачекати з його посадкою. Існують ще деякі особливості саджання цього овочу. 24 Канал розповість, коли садити огірки за посівним календарем на червень.

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Посівний календар на червень для огірків

Огірки не можуть пережити заморозки. Їх потрібно садити, коли температура тримається певний період не менше +12-15. За такого режиму овочі почнуть сходити десь через 10 днів. Якщо температура сягатиме +15-18, то огірки зійдуть вже за лічені дні.



Насіння огірків / Фото Fazenda.net

Огірки можна сіяти в землю з травня. Якщо вирощуєте овочі з розсади, то пересаджувати саджанці треба, коли з'явиться 3-4 листки, а земля прогріється до +20-24.

За посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для посадки овочів у червні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, винятково для огірків – 1, 2, 3, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30.

Несприятливі дати для посіву огірків у червні – 9, 10, 11, 24.

Як сіяти огірки