Великий піст 2023: коли розпочинається та основні правила його дотримання

27 лютого розпочинається один з найважливіших та найсуворіших постів, якого дотримуються віряни як православної, так і греко-католицької церкви. Протягом Великого посту християни мають не лише обмежувати себе у певній їжі, а й молитися та роздумувати про жертву Ісуса Христа, яку він зробив задля порятунку всього людства.

Великий піст завжди триває сім тижнів й закінчується напередодні Великодня. Період посту – це чудова можливість переосмислити справжні цінності свого життя й побудувати міцні стосунки із Богом, зазначає 24 Канал.

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Коли розпочинається Великий піст 2023

Дата Великого посту є змінною й залежить від дати Великодня. У православних та греко-католицьких церквах Великий піст у 2023 році розпочнеться 27 лютого й завершиться 15 квітня напередодні Великодня.

Піст триває 48 днів:

Перший понеділок називається Чистим понеділком, а увесь перший тиждень – Чистою седмицею.

Другий тиждень називається Другою седмицею.

Третій і четвертий тиждень посту називаються Хрестопоклонними.

П'ятий тиждень називається Похвальною седмицею.

Шостий тиждень називається Вербною неділею.

Субота у Вербну неділю називається Лазаревою.

Великий піст 2023 – коли розпочинається та важливі правила дотримання / Фото Canva

Правила дотримання Великого посту

Церква зазначає, що піст – це не лише дотримання обмежень в їжі. У ці дні християни мають проводити багато часу у молитвах, роздумах про своє життя. Треба покаятися у своїх гріхах й пробачити ближніх.

Також кожна людина може самостійно визначити, що шкодить її серцю та її особистості й відмовитися від цього під час посту. Наприклад, це може бути відмова від надмірного споживання інформації чи взагалі відмова від використання соціальних мереж.

Під час Великого посту теж не можна влаштовувати вечірки чи шумні гуляння, мати інтимну близькість, вживати лайливі та образливі слова та проводити весілля.

Коли розпочинається Великий піст – що не можна їсти та як його дотримуватися / Фото з відкритих джерел

Щодо їжі, то під час посту заборонено вживати продукти тваринного походження: яловичину, рибу і морепродукти (окрім Вербної неділі), молоко і молочні продукти. Також не можна вживати алкоголь та їжу з додаванням олії (окрім вівторка та четверга). У понеділок, середу і п'ятницю не можна їсти термічно оброблені продукти – дозволяються тільки сирі овочі й фрукти, горіхи й хліб (сухоїдіння). А в перший і останній тижні можна їсти тільки необроблену їжу.

, що не дотримуватися Великого посту можуть діти, вагітні жінки та годуючі матері, ті, хто мають з важкі й хронічні захворювання та літні люди зі слабким здоров'ям.