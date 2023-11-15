Коли починається Різдвяний піст у 2023 році: дата за новим церковним календарем

Різдвяний піст – це дуже важливий період для кожного християнина перед великим святом. У цей час діють певні обмеження в їжі. Важливо багато молитися й присвячувати час Богу.

Віряни у період посту намагаються духовно очиститися. Тому відмова від певної їжі є однією з його складових. Піст триває протягом 40 днів: він належить до найдовших. Коли починається Різдвяний піст у 2023 році – знає 24 Канал.

Що відомо Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят

Різдвяний піст 2023: дата

З 1 вересня цього року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтепер дата відзначення Різдва буде іншою. Відповідно, зміниться й період Різдвяного посту, який відбувається перед важливим християнським святом.

Після переходу на новий церковний календар Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня. А передсвятковий піст у 2023 році за новим стилем стартує 15 листопада й завершиться 24 грудня.

Остання доба перед початком посту, коли ще можна вживати м'ясні та молочні продукти, у православних називається заговини. Тож заговини за новим календарем припадають на 14 листопада.

Кому не можна постити

Від посту звільняються люди, яким може нашкодити відмова від м'ясних і молочних продуктів. Йдеться про людей, які мають хронічні захворювання та інші проблеми зі здоров'ям.

Ті, що перебувають у складних життєвих умовах, також можуть не дотримуватися посту. Зокрема, військові та мешканці прифронтових населених пунктів. Адже у них немає змоги повноцінно й вчасно харчуватися, тому обмеження в їжі лише можуть погіршити становище цих людей. Також звільняються від посту: