Верующие в период поста стараются духовно очиститься. Поэтому отказ от определенной пищи является одной из его составляющих. Пост длится в течение 40 дней: он относится к самым длинным. Когда начинается Рождественский пост в 2023 году – знает 24 Канал.

Что известно Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников

Рождественский пост 2023: дата

С 1 сентября этого года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь. Теперь дата празднования Рождества будет другой. Соответственно, изменится и период Рождественского поста, который проходит перед важным христианским праздником.

После перехода на новый церковный календарь Рождество в Украине будут отмечать 25 декабря. А предпраздничный пост в 2023 году по новому стилю стартует 15 ноября и завершится 24 декабря.

В последние сутки перед началом поста, когда еще можно употреблять мясные и молочные продукты, у православных называются заговины. Поэтому заговины по новому календарю приходятся на 14 ноября.

Кому нельзя поститься

От поста освобождаются люди, которым может навредить отказ мясных и молочных продуктов. Речь идет о людях, имеющих хронические заболевания и другие проблемы со здоровьем.

Те, которые находятся в сложных жизненных условиях также могут не соблюдать пост. В частности, военные и жители прифронтовых населённых пунктов. Ведь у них нет возможности полноценно и вовремя питаться, поэтому ограничения в еде могут ухудшить положение этих людей. Также освобождаются от поста: