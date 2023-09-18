Коли тепер святкуємо Різдво Христове: дата за новим церковним календарем

Різдво вважають чи не найбільшим святом у році для християн. Воно символізує народження та прихід у світ Сина Божого, Ісуса Христа.

У цей день відбувся поділ історії світу на "до" і "після" Різдва Христового. З цього часу триває літочислення, яке називається "наша ера". А коли ж християни відзначатимуть Різдво Христове – знає 24 Канал.

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Яка тепер дата Різдва Христового

З першого вересня цього року відбувся перехід на новий релігійний календар Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Відповідно, низка свят отримала нові дати.

Раніше Різдво традиційно відзначали за юліанським календарем – 7 січня. Відтепер католики та православні християни будуть святкувати народження Сина Божого в один день – 25 грудня.

Зазначимо, що саме 25 грудня є датою Різдва у більшості країн світу: Південній і Північній Америці, державах Європи та Африки, в Австралії та Індії.

Введення новоюліанського календаря пов'язане з тим, щоб нарешті повністю відмовитися від усього російського. Водночас ми приєднуємося до святкування Різдва зі всім цивілізованим світом.

Тому що РФ вже понад півтора року веде повномасштабну війну проти України. Щодня від російських ракет та дронів гинуть цивільні мешканці, а українські військові мужньо борються за нашу незалежність, віддаючи свої життя. Тож новоюліанський календар дає можливість нарешті відмовитися від частини "русского міра" та вберегти свою духовну ідентичність.