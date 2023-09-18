В этот день произошло разделение истории мира на "до" и "после" Рождества Христова. С этого времени продолжается исчисление, которое называется "наша эра". А когда же христиане будут отмечать Рождество Христово – знает 24 Канал.

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Какая теперь дата Рождества Христова

С первого сентября этого года совершился переход новый религиозный календарь Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Соответственно, ряд праздников получил новые даты.

Ранее Рождество традиционно отмечали по юлианскому календарю – 7 января. Отныне католики и православные христиане будут праздновать рождение Сына Божьего в один день – 25 декабря.

Отметим, что именно 25 декабря является датой Рождества в большинстве стран мира: Южной и Северной Америке, государствах Европы и Африки, Австралии и Индии.

Введение нового юлианского календаря связано с тем, чтобы наконец полностью отказаться от всего русского. В то же время, мы присоединяемся к празднованию Рождества со всем цивилизованным миром.

Потому что РФ уже более полутора лет ведет полномасштабную войну против Украины. Каждый день от российских ракет и дронов гибнут гражданские жители, а украинские военные мужественно борятся за нашу независимость, отдавая свои жизни. Так что новоюлианский календарь дает возможность наконец отказаться от части "русского мира" и уберечь свою духовную идентичность.