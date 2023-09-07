Раніше Різдво Пресвятої Богородиці відзначали 21 вересня. Але згідно з новим церковним календарем, відтепер свято припадає на 8 вересня. Що означає це свято та як воно з'явилося – розкаже 24 Канал.

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Історія цього свята

Про Різдво Пресвятої Богородиці нічого не сказано в Новому Завіті. Натомість про цю подію є згадка у Протоєвангелії Іакова, яке написали ще у II столітті.

Відомо, що батько Діви Марії Іоаким довго страждав через те, що вони з дружиною не мають дітей. Тоді чоловік відправився жити в пустелю та молив Господа про те, щоб він послав йому немовля.

Невдовзі до Іоакима прийшов Ангел і повідомив, що скоро його мрія здійсниться та у них з'явиться донька. Чоловік радісно поділився приємною звісткою із дружиною. Подружжя було дуже щасливим та відповіли, що їхнє дитя буде неодмінно служити Богу.



Народження Богородиці / Фото Pinterest

Дитині дали ім'я Марія, яке давньоєврейського походження та має значення "пані". Тобто, на Різдво Пресвятої Богородиці християни відзначають появу на світ матері Ісуса Христа.

Традиції свята

У Київській Русі після прийняття християнства Різдво Пресвятої Богородиці супроводжувалось урочистою літургією. Люди дуже поважали Матір Божу – вона здавалась їм дуже рідною та близькою. Діва Марія була покровителькою та заступницею усіх вірян.

У народі свято має назву – Друга Пречиста. Його вважають жіночим святом. Тоді як Першою Пречистою вважається Успіння Богородиці (перевтілення із земного життя у небесне).

Жінки, котрі бажали дітей, особливо молилися в цей день про втілення їхньої мрії. Вони традиційно накривали великий стіл та запрошували нужденних, аби "Богородиця молилася за їхніх дітей". Господині готували страви з риби, м'яса, борщ, вареники з сиром, голубці та вареники.