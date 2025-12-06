У цей день наші предки таємно клали подарунки дітям під подушку, наслідуючи доброту святого. Про заборони й інші свята 6 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.
День Святого Миколая 2025
Він народився у місті Патарі, що у сучасній Туреччині, у християнській родині та прийняв хрещення ще у ранньому дитинстві. З юних років Миколай заглибився у вивчення Святого Письма, що й визначило його подальший життєвий шлях. Саме тоді він зрозумів, що хоче служити Господу. Ставши єпископом, Миколай здійснив паломництво та роздав усю свою спадщину бідним. Однак життя святого не було безхмарним. У часи гонінь на християн римський імператор кинув Миколая до в'язниці за його проповіді. Лише зі зміною влади та приходом нового правителя єпископ отримав свободу. Звільнившись, Миколай продовжив свою місію, зокрема рятував невинно засуджених від страти, визволяв полонених та зцілював хворих. До останніх своїх днів він залишався вірним власному принципу – ніколи не відмовляти у допомозі знедоленим.
Що не можна робити?
- Не можна сваритися, сперечатися та лаятися.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід важко працювати.
- Не рекомендується позичати або брати будь-які речі в борг.
Що ще святкують 6 грудня?
- 6 грудня щороку відзначають День Збройних Сил України. Його встановила постанова "Про День Збройних Сил України" Верховної Ради у 1993 році. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 6 грудня ухвалили Закон "Про Збройні Сили України", у 1991 році. День ЗСУ – нагадування про ціну нашого відносного спокою та важливість боротьби за незалежність і свободу рідної країни.
- Також сьогодні святкують День піци та День свічки.