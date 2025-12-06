У цей день наші предки таємно клали подарунки дітям під подушку, наслідуючи доброту святого. Про заборони й інші свята 6 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.

День Святого Миколая 2025

Він народився у місті Патарі, що у сучасній Туреччині, у християнській родині та прийняв хрещення ще у ранньому дитинстві. З юних років Миколай заглибився у вивчення Святого Письма, що й визначило його подальший життєвий шлях. Саме тоді він зрозумів, що хоче служити Господу. Ставши єпископом, Миколай здійснив паломництво та роздав усю свою спадщину бідним. Однак життя святого не було безхмарним. У часи гонінь на християн римський імператор кинув Миколая до в'язниці за його проповіді. Лише зі зміною влади та приходом нового правителя єпископ отримав свободу. Звільнившись, Миколай продовжив свою місію, зокрема рятував невинно засуджених від страти, визволяв полонених та зцілював хворих. До останніх своїх днів він залишався вірним власному принципу – ніколи не відмовляти у допомозі знедоленим.

Що не можна робити?

Не можна сваритися, сперечатися та лаятися.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід важко працювати.

Не рекомендується позичати або брати будь-які речі в борг.

Що ще святкують 6 грудня?