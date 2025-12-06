6 грудня українці щороку вшановують мужність і сміливість військових, які борються за свободу й незалежність рідної країни. З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Днем ЗСУ у картинках, прозі й віршах.
День Збройних Сил України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Прийми щирі вітання з Днем Збройних Сил України! Бажаю козацької мужності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.
У День Збройних Сил України бажаю вірно та гордо стояти на сторожі спокою та блага країни, сміливо та легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій та оптимізм душі, зберігати щастя та доброту в серці.
Привітання з Днем ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24
Воїне, лицарю славний
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадку славних віків.
Борониш ти рідну країну!
І кожну матусю, і кожну дитину,
Ти всіх від біди захищаєш завзято,
Тобою я дуже пишаюся!
Я втрат тобі зичу не знати й втоми,
Живим і здоровим вертайся додому,
Щоб жити без зла, без війни, без руїни.
Вітаю із Днем Збройних Сил України!
Привітання з Днем ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24
У День Збройних Сил України з усього серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.
Вітаю з Днем ЗСУ! Ви наші захисники та опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!
Привітання з Днем ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24
Збройні сили України –
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров'я тобі! Хай живуть Збройні Сили!
