6 грудня українці щороку вшановують мужність і сміливість військових, які борються за свободу й незалежність рідної країни. З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Днем ЗСУ у картинках, прозі й віршах.

День Збройних Сил України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Прийми щирі вітання з Днем Збройних Сил України! Бажаю козацької мужності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

У День Збройних Сил України бажаю вірно та гордо стояти на сторожі спокою та блага країни, сміливо та легко відображати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій та оптимізм душі, зберігати щастя та доброту в серці.

Воїне, лицарю славний

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхнув ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадку славних віків.

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати й втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни.

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

У День Збройних Сил України з усього серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

Вітаю з Днем ЗСУ! Ви наші захисники та опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

Збройні сили України –

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров'я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

