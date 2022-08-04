24 канал з'ясував, коли саме збирати врожай часнику та цибулі в Україні цьогоріч. Визначити, коли плоди не перестиглі та дозрілі, можна легко та без проблем.

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Як визначити, коли прибирати цибулю

Цибуля у нормальному середовищі дозріває приблизно 70 – 80 днів від початку посадки, тож опиратися треба на дату, коли ви її посадили в землю.

Тож приблизно за 2 з половиною місяці від моменту посадки можна викопувати цибулю та без проблем вживати її.

Та на швидкість дозрівання впливає не тільки час – якщо літо було посушливе та спекотне, цибулю можна прибирати з грядок дещо раніше. А якщо ж під кінець дозрівання були опади, треба трохи зачекати – збирати цибулю варто через тиждень після того, як пройшов дощ.

Коли збирати цибулю / Фото Unsplash

Визначити, чи дозрів коренеплід, можна так:

Листя цибулі жовтіє;

Листя опадає;

Шийка цибулі, яку видно, пожовтіла та стала сухою;

Видиме лушпиння також стало сухе і лущиться.

Сприятливі дні, коли можна збирати цибулю

Для озимих культур ідеальними днями для прибирання будуть такі дати: 3, 12, 25, 26 червня.

Ріпчасту цибулю найкраще збирати з грядок у такі дати: 11, 12, 13, 14, 15, 20 липня, 1, 2, 18, 26, 27, 29 серпня та 2, 23, 24, 25, 26, 30 вересня.

Коли збирати цибулю / Фото Unsplash

Несприятливі дні для прибирання цибулі

У врожайні місяці для забору цибулі не підійдуть такі дати: 8, 9, 10, 13, 15, 26, 27 липня, 5, 6, 10, 11, 22, 23, 24 серпня та 1, 2, 3, 6, 7, 19, 20, 29, 30 вересня.

Коли прибирати часник з грядок: деталі збирання

Врожай часнику можна збирати у два різних терміни. Це залежить від того, коли він був посаджений та за яких умов ріс.

Якщо часник посадили під зиму, збирати його треба під кінець липня – якщо літо було посушливим та спекотним, прибирати часник треба дещо раніше.

Коли збирати часник/ Фото Unsplash

Якщо часник висадили навесні, збирати його треба у другій половині серпня та у вересні. Так рослина не перезріє та буде довше зберігатися.

Головною ознакою дозрілого часнику вважається пожовтіле листя, проте також можна звернути увагу на лусочки часнику, які сохнуть та тріскаються.

Сприятливі дні, коли можна збирати часник

Часник, який посаджений під зиму: 1, 2, 6, 7, 25, 28, 29, 30 липня та 2, 3, та 4 серпня. У ці дні можна без остраху збирати врожай та не переживати, що він швидко зіпсується.

Часник, посаджений навесні: 25, 26 серпня та 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28 вересня. Тоді можна зібрати багатий врожай та насолоджуватися якісними рослинами.

Коли збирати часник/ Фото Unsplash

Несприятливі дні для прибирання часнику

Невдалими для збору врожаю часнику будь-якої дати посадки будуть такі дати: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 26, 27 липня, 5, 6, 10, 11, 22, 23, 24 серпня, та 1, 2, 3, 6, 7, 19, 20, 29, 30 вересня. Тоді краще відмовитись від збирання часнику та виділити час для чогось іншого.