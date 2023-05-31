1 чи 14 жовтня: коли Покрови Пресвятої Богородиці у 2023 році
Покрови Пресвятої Богородиці – особливе свято для українців, бо воно пов'язане з нашою історією. Свого часу Матір Божа захищала козаків від усього злого. Питання у тому, чи зміниться дата святкування Покрови у 2023 році.
Це свято пов'язане з Божою Матір'ю: за переказами, Свята Богородиця показала свою милість до людства, закриваючи своїм покровом небо. Це сприймається як захист Божої Матері над вірянами. А от коли ми будемо святкувати Покрови у 2023 році – підкаже 24 Канал.
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Коли Покрови у 2023 році
Зважаючи на те, що з першого вересня Православна церква України вводить новий релігійний календар, то варто очікувати змін у відзначенні свят.
Покрови Пресвятої Богородиці традиційно відзначали 14 жовтня, але відтепер ця дата – неактуальна. Вже цього року ми святкуватимемо Покрови 1 жовтня.
Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці
Як свідчить Боже Письмо, у XI столітті, у часи правління візантійського імператора Константина Монаха, мешканці стояли на молитві в храмі Богородиці. У цей час їм з'явилась Пресвята Богородиця.
Діва Марія почала молити Бога за вірян. Після цього Богородиця покрила людей у церкві своїм омофором – широкою тканиною з хрестом, яку священники одягають на богослужіння. Цим вона засвідчила, що бере людей під власну опіку. Цей покрив захистив місто, а сама подія стала потужним символом захисту та підтримку Дівою Марією всього християнського людства.
Богородиця захищає козаків / Фото Армія.інформ
Це свято було дуже важливим, зокрема й для козаків. Вони будували чимало храмів Діви Марії та дуже шанували ікони Покрови. Козаки вірили, що Пресвята Богородиця захищає їх та допомагає у різних справах.
Що не можна робити у цей день
Свято Покрови Пресвятої Богородиці має деякі заборони. Зокрема:
- важка фізична праця та робота по дому;
- сварки, непорозуміння, плітки, з'ясування стосунків;
- відмовляти у допомозі та бути жадібним;
- переїдати та вживати алкоголь.
Натомість у цей день потрібно йти до церкви та молитись до Богородиці. Також можна пекти хлібобулочні вироби та збирати рідних і близьких за столом.