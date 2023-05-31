1 чи 14 жовтня: коли Покрови Пресвятої Богородиці у 2023 році

Покрови Пресвятої Богородиці – особливе свято для українців, бо воно пов'язане з нашою історією. Свого часу Матір Божа захищала козаків від усього злого. Питання у тому, чи зміниться дата святкування Покрови у 2023 році.

Це свято пов'язане з Божою Матір'ю: за переказами, Свята Богородиця показала свою милість до людства, закриваючи своїм покровом небо. Це сприймається як захист Божої Матері над вірянами. А от коли ми будемо святкувати Покрови у 2023 році – підкаже 24 Канал.

Дивіться також Коли відзначатимемо Трійцю у 2023 році: дата й історія цього свята

Коли Покрови у 2023 році

Зважаючи на те, що з першого вересня Православна церква України вводить новий релігійний календар, то варто очікувати змін у відзначенні свят.

Покрови Пресвятої Богородиці традиційно відзначали 14 жовтня, але відтепер ця дата – неактуальна. Вже цього року ми святкуватимемо Покрови 1 жовтня.

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

Як свідчить Боже Письмо, у XI столітті, у часи правління візантійського імператора Константина Монаха, мешканці стояли на молитві в храмі Богородиці. У цей час їм з'явилась Пресвята Богородиця.

Діва Марія почала молити Бога за вірян. Після цього Богородиця покрила людей у церкві своїм омофором – широкою тканиною з хрестом, яку священники одягають на богослужіння. Цим вона засвідчила, що бере людей під власну опіку. Цей покрив захистив місто, а сама подія стала потужним символом захисту та підтримку Дівою Марією всього християнського людства.



Богородиця захищає козаків / Фото Армія.інформ

Це свято було дуже важливим, зокрема й для козаків. Вони будували чимало храмів Діви Марії та дуже шанували ікони Покрови. Козаки вірили, що Пресвята Богородиця захищає їх та допомагає у різних справах.

Що не можна робити у цей день

Свято Покрови Пресвятої Богородиці має деякі заборони. Зокрема:

важка фізична праця та робота по дому;

сварки, непорозуміння, плітки, з'ясування стосунків;

відмовляти у допомозі та бути жадібним;

переїдати та вживати алкоголь.

Натомість у цей день потрібно йти до церкви та молитись до Богородиці. Також можна пекти хлібобулочні вироби та збирати рідних і близьких за столом.