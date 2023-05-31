1 или 14 октября: когда Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году

Покров Пресвятой Богородицы – особый праздник для украинцев, потому что он связан с нашей историей. В свое время Матерь Божья защищала казаков от всего злого. Вопрос о том, изменится ли дата празднования Покрова в 2023 году.

Этот праздник связан с Божией Матерью: по преданию, Святая Богородица показала свою милость к человечеству, закрывая своим покровом небо. Это рассматривается как защита Божией Матери над верующими. А вот когда мы будем праздновать Покровы в 2023 году подскажет 24 Канал.

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Когда Покровы в 2023 году

Учитывая, что с первого сентября Православная церковь Украины вводит новый религиозный календарь, то стоит ожидать изменений в праздновании праздников.

Покровы Пресвятой Богородицы традиционно отмечали 14 октября, но теперь эта дата – неактуальна. Уже в этом году мы будем праздновать Покровы 1 октября.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Как свидетельствует Писание Божие, в XI веке, во времена правления византийского императора Константина Монаха, жители стояли на молитве в храме Богородицы. В это время им явилась Пресвятая Богородица.

Дева Мария начала молить Бога о верующих. После этого Богородица покрыла людей в церкви своим омофором – широкой тканью с крестом, которую священники надевают на богослужение. Этим она показала, что берет людей под свою опеку. Этот покров защитил город, а само событие стало мощным символом защиты и поддержки Девой Марией всего христианского человечества.



Богородица защищает казаков / Фото Армия.информ

Этот праздник был очень важным, в том числе и для казаков. Они строили немало храмов Девы Марии и очень чтили иконы Покрова. Казаки верили, что Пресвятая Богородица защищает их и помогает в разных делах.

Что нельзя делать в этот день

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имеет некоторые запреты. В частности:

тяжелый физический труд и работа по дому;

ссоры, недоразумения, сплетни, выяснение отношений;

отказывать в помощи и быть жадным;

переедать и употреблять алкоголь.

А в этот день нужно идти в церковь и молиться к Богородице. Также можно печь хлебобулочные изделия и собирать родных и близких за столом.