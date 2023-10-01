Коли і як переводять годинники восени в Україні

Кожного року Україна традиційно переходить на зимовий час. Це означає, що стрілки годинників доведеться переводити на годину назад.

Зверніть увагу, що комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони немає сенсу переводити, бо це відбувається автоматично. А от час у механічних годинниках та у старій техніці доведеться змінювати самостійно. Коли переводимо годинники у 2023 році – підкаже 24 Канал.

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Коли Україна переходить на зимовий час 2023

В Україні перехід на зимовий час відбувається кожного року в останню неділю жовтня. Цього року дата буде такою: 29 жовтня о 4:00. Стрілки годинника перекрутять на 1 годину назад. Тобто, о 4:00 треба поставити 3:00.

Переходять на зимовий час у 80 країнах світу. Хоча у Європі та й в Україні вже не один рік задумуються, щоб скасувати цю традицію.

Ідея перекручувати стрілки годинників вперше з'явилась у 1784 році. Запропонував нововведення посол США в Франції Бенджамін Франклін для економії. Перехід на зимовий час практикують у Канаді, країнах ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії, Великій Британії.

А от в Україні сезонне переведення годинників почалось у 1981 році. Це було зроблено, щоб люди менше користувались штучним світлом та більше спали.

Аби перехід на зимовий час пройшов для вас легше, є кілька порад: