Треба знати кожному: коли не варто працювати перед Великоднем

Світле свято Великодня вже незабаром. Християни східного обряду святкуватимуть його наступної неділі, 5 травня. Деякі родини розпочали підготовку до свята, а хтось візьметься за неї з понеділка, у Страсний тиждень.

Перед Великоднем є дні, коли вірянам не варто працювати. Їх потрібно присвятити духовному очищенню. Детальніше розповість LifeStyle 24.

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Коли не можна працювати перед Пасхою

Страсна п'ятниця – найскорботніший день тижня, адже саме тоді розіп'яли Ісуса Христа на горі Голгофі. У церквах проводяться служби Божі, а під час вечірньої виносять плащаницю – полотно, на якому зображений Господь. У цей день людям не можна працювати та розважатися. Необхідно присвятити час молитві та суворому посту. Усі справи слід завершити у Чистий четвер.

Важко працювати та займатися хатніми справами також не варто у Велику суботу. У цей день згадується, як Ісуса Христа поховали. Його тіло віднесли до печери, яку закрили каменем. Напередодні Великодня люди завершують пекти паски, розписувати писанки та розфарбовувати крашанки – загалом готуються до свята. У деяких храмах вже освячують великодні кошики.

Саме свято Великодня люди також проводять зі сім'єю, а роботу відкладають на інший день. Вони ходять в гості одне до одного, запрошують найближчих родичів до себе, аби усім разом зібратися за великим столом. Продовжують святкувати й у Поливаний понеділок, тоді, зокрема, обливаються водою.