У які дні тижня можна змінювати постіль, а коли не варто: корисна інформація для кожного

Ще від наших предків передалася думка, що у деякі дні тижня не варто міняти постіль. Кажуть, що так ви притягнете у життя негативні події. Зокрема, йдеться про п'ятницю, неділю та великі релігійні свята.

Якщо міняти постільну білизну у п'ятницю, то можуть розпочатися проблеми зі сном, наприклад, будуть приходити нічні кошмари. Неділя та церковні свята є несприятливими днями, адже з'явиться чимало буденних труднощів. Коли ж найкраще займатися цією справою, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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Коли варто міняти постіль

Найкращий день тижня для зміни постільної білизни – це субота. Тоді навколо панує позитивна енергетика, яка притягує у сім'ю достаток та здоров'я. Якщо ви хочете налагодити сон, то зробіть це у понеділок. Однак зауважте, що у перший день тижня не рекомендується прати будь-які речі.

Оновлювати постіль потрібно у четвер, аби привабити удачу. У ваш будинок, крім того, прийде процвітання, а фінансові проблеми зникнуть. До речі, для залучення грошей у спальні слід тримати квіти та ароматичні свічки.

Сприятливі дні для зміни постелі / Фото Pexels

Вдалим днем для зміни постелі також є середа. Тоді це особливо рекомендується робити людям, які хочуть повернути гармонію та спокій у родину. Середина тижня, крім того, сприятлива для відпочинку.

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