Коли можна пекти паску: два найкращі дні у Страсний тиждень
Цьогоріч православні християни відзначають Великдень 16 квітня. До свята готуються впродовж усього Страсного тижня – прибирають, перуть, готують, збирають великодній кошик. Коли ж можна пекти паски, дізнавайтеся далі.
Випікання паски завжди вважалося особливим ритуалом напередодні Великодня. Кажуть, що робити це потрібно в гарному настрої, з чистими думками та молитвою. Однак не менш важливо підібрати правильний день для випікання. За церковними канонами, це Чистий четвер і Велика субота – тобто 13 та 15 квітня 2023 року.
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Коли можна пекти паску на Великдень 2023
Як відомо, ще у Велику середу господині закуповують продукти на святковий стіл і починають прибирати будинок до Великодня. Саме тому вечір цього дня вважають ідеальним для того, щоб поставити тісто на опару, а вже вранці у Чистий четвер зі спокійною душею пекти паски. Це день весняного очищення, коли до заходу сонця кипить робота у хатах, коморах, на подвір'ях.
Якщо ви плануєте спекти багато пасок, то останній день, коли це можна зробити – у Велику суботу до обіду, цьогоріч це 15 квітня. Потрібно пам'ятати, що в суботу стримують усі земні пристрасті та налаштовуються на світле свято Великодня. У цей день уже заборонено важко працювати, влаштовувати генеральне прибирання та прати.
- Церква каже, що категорично не можна пекти паски у Страсну п'ятницю. Це день найсуворішого посту, великої жалоби, адже саме в п'ятницю був розіп'ятий Ісус Христос.
- Не менш важливо, щоб тісто на паску сходило у спокійній атмосфері, без сварок і лайки на кухні. Пам'ятайте, що цей великодній хліб – символ того, що до кожного дому приходить Господь.
- Віддавна існує прикмета, щоб у час приготування паски мама чи бабуся не вимовляла з уст жодного слова. Це робиться для того, щоб ніхто не порушував священного випікання найголовнішого атрибута Великодня.