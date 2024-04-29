Великдень вже не за горами: коли треба фарбувати яйця

Одна з головних традицій Великодня – це фарбування яєць, які потім кладуть у кошик та освячують. Така справа ще й неабияк згуртовує сім'ю та робить час веселішим. Мабуть, особливе задоволення у цей момент отримує дітвора.

Розфарбовують саме крашанки. Для цього, наприклад, використовують цибулеве лушпиння. А от писанки розписують воском або барвниками. Коли ж потрібно фарбувати яйця, розповість LifeStyle 24.

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Коли розфарбовують великодні яйця

Розфарбовувати яйця варто у Чистий четвер. У цей день у багатьох домах відбувається найбільша підготовка до Великодня. Господині, зокрема, ще й печуть паски. Потрібно встигнути все зробити, адже Страсна п'ятниця – це найскорботніший день тижня, коли працювати не заведено. У Велику суботу деякі люди вже йдуть святити кошики, тому не завжди мають час.

Фарбування великодніх яєць / Фото Canva

Як варити та фарбувати великодні яйця

Для крашанок краще брати яйця, яким більш як 5 днів. Річ у тім, що так буде легше чистити. Не варто варити яйця, які щойно взяли з холодильника, інакше потріскають. Залиште їх на деякий час у приміщенні кімнатної температури.

Далі додайте у посудину 1 літр води та 1 столову ложку солі. Потім закиньте барвник та зачекайте поки все закипить. Після цього можна починати варити яйця. Рекомендований час: 7-9 хвилин.

Для барвників, окрім цибулевого лушпиння, можна використовувати чай каркаде (синій колір), шпинат (зелений колір), буряк (рожевий колір) та куркуму (жовтий колір).