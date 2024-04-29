Пасха уже не за горами: когда надо красить яйца

Одна из главных традиций Пасхи – это покраска яиц, которые затем кладут в корзину и освящают. Такое дело еще и изрядно сплачивает семью и делает время веселее. Пожалуй, особое удовольствие в этот момент получает детвора.

Раскрашивают именно крашенки. Для этого, например, используют луковую шелуху. А вот писанки расписывают воском или красителями. Когда же нужно красить яйца, расскажет LifeStyle 24.

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Когда раскрашивают пасхальные яйца

Раскрашивать яйца стоит в Чистый четверг. В этот день во многих домах происходит самая большая подготовка к Пасхе. Хозяйки, в частности, еще и пекут куличи. Нужно успеть все сделать, ведь Страстная пятница – это самый скорбный день недели, когда работать не принято. В Великую субботу некоторые люди уже идут святить корзины, поэтому не всегда имеют время.

Окрашивание пасхальных яиц / Фото Canva

Как варить и красить пасхальные яйца

Для крашенок лучше брать яйца, которым более 5 дней. Дело в том, что так будет легче чистить. Не стоит варить яйца, которые только что взяли из холодильника, иначе потрескаются. Оставьте их на некоторое время в помещении комнатной температуры.

Далее добавьте в сосуд 1 литр воды и 1 столовую ложку соли. Затем забросьте краситель и подождите пока все закипит. После этого можно начинать варить яйца. Рекомендуемое время: 7-9 минут.

Для красителей, кроме луковой шелухи, можно использовать чай каркаде (синий цвет), шпинат (зеленый цвет), свеклу (розовый цвет) и куркуму (желтый цвет).