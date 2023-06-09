Підкажуть певні ознаки: коли можна збирати плоди лохини

Лохина росте кущами, на яких виростають кисло-солодкі ягоди. В Україні її дуже люблять, бо вона має чимало корисних властивостей. Перед посадкою треба дізнатись терміни дозрівання ягоди.

Лохина найкраще росте на піщаних або торф'яних ґрунтах з нейтральною або слабокислою землею. Важливий добрий дренаж, щоб не затримував вологу в землі. Вона має свої терміни дозрівання. 24 Канал розповість, коли настає час збирати лохину.

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Терміни дозрівання лохини

Збирати плоди можна вже у червні, коли достигають ранні сорти. Окремі сорти ягід стають спілими трохи пізніше – в середині липня, а збір плодів триває 3-4 тижні.

Зазвичай ця ягода дозріває через 40-50 днів після того, як цвіла. Це припадає на середину липня або на початок серпня. Одна штука може важити 10-15 грамів.

Щоб зрозуміти, чи вже час рвати плоди, треба звернути увагу на колір : якщо помітно темно-синій колір – можете починати.

: якщо помітно темно-синій колір – можете починати. Кущі лохини невисокі та компактні , але попри те, дають доволі високі урожаї. З одного куща можна зірвати 5-6 кілограмів за сезон.

, але попри те, дають доволі високі урожаї. З одного куща можна зірвати 5-6 кілограмів за сезон. Ягоди лохини мають насичений солодкий смак , з нотками кислинки.

, з нотками кислинки. Лохина може давати плоди нерівномірно: зверху куща ягоди можуть бути темно-сині, а на нижніх гілках тільки починати розвиватись.



Спіла лохина / Фото Roscada.com

Оптимально обривати плоди рано-вранці або пізно-ввечері. Це потрібно робити, коли надворі сухо й тепло. Якщо постійно ллють дощі, то після збору урожаю, їх треба добре просушити на папері.