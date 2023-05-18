З Днем вишиванки: патріотичні привітання у картинках

18 травня 2023, 07:30
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День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. Це день, коли люди носять вишиванки, демонструють свою національну гордість та підтримують українську культуру. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки-привітання з цим святом.

Вишиванка – це особлива вишита сорочка або блузка з унікальними візерунками, що мають символічне значення та культурну вагу для українського народу. У День вишиванки українці одягати національний одяг на роботу чи навчання, щоб підтримувати українську культуру й традиції. 24 Канал зібрав гарні привітання у картинках до Дня вишиванки.

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Картинки-привітання з Днем вишиванки


З Днем вишиванки / Фото Тернівська міська рада


З Днем вишиванки / Фото Amazing Ukraine


З Днем вишиванки / Фото Pinterest


З Днем вишиванки / Фото Радіо Максимум


З Днем вишиванки / Фото Ліза


З Днем вишиванки 


З Днем вишиванки 


З Днем вишиванки 


З Днем вишиванки 

Автор: Вікторія Козар