З Днем вишиванки: патріотичні привітання у картинках
День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. Це день, коли люди носять вишиванки, демонструють свою національну гордість та підтримують українську культуру. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки-привітання з цим святом.
Вишиванка – це особлива вишита сорочка або блузка з унікальними візерунками, що мають символічне значення та культурну вагу для українського народу. У День вишиванки українці одягати національний одяг на роботу чи навчання, щоб підтримувати українську культуру й традиції. 24 Канал зібрав гарні привітання у картинках до Дня вишиванки.
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Картинки-привітання з Днем вишиванки
З Днем вишиванки / Фото Тернівська міська рада
З Днем вишиванки / Фото Amazing Ukraine
З Днем вишиванки / Фото Pinterest
З Днем вишиванки / Фото Радіо Максимум