Сімейні вишиванки стали популярним трендом, який дозволяє створити гармонійний образ для закоханих пар або навіть для всієї родини. Вони підкреслюють спільні цінності, а також дають змогу виразити свою національну приналежність.

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Українські бренди активно пропонують свої колекції сімейних вишиванок, які поєднують традиційні візерунки з сучасним дизайном. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів і довершені деталізацією, яка додає їм особливого шарму. У матеріалі 24 Каналу перегляньте підбірку найкращих парних образів вишиванок у різних стилях – від класичного до сучасного.

Парні образи вишиванок, які вам сподобаються

Парні вишиванки / SVARGA

Парні вишиванки / SVARGA

Парні вишиванки / SVARGA

Парні вишиванки / SVARGA



Парні вишиванки / SVARGA



Парні вишиванки / 2KOLYORY



Парні вишиванки / 2KOLYORY



Парні вишиванки / 2KOLYORY

Парні вишиванки / Фото з колекції Юлії Магдич

Парні вишиванки / Фото з колекції Юлії Магдич

Парні вишиванки / Фото з колекції Юлії Магдич

Парні вишиванки / Varenyky Fashion

Парні вишиванки / Varenyky Fashion