Семейные вышиванки стали популярным трендом, позволяющим создать гармоничный образ для влюбленных пар или даже для всей семьи. Они подчеркивают общие ценности, а также позволяют выразить свою национальную принадлежность.

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Украинские бренды активно предлагают свои коллекции семейных вышиванок, сочетающих традиционные узоры с современным дизайном. Они изготовлены из высококачественных материалов и совершенны детализацией, придающей им особый шарм. В материале 24 Канала просмотрите подборку лучших парных образов вышиванок в разных стилях – от классического до современного.

Парные образы вышиванок, которые вам понравятся

Парные вышиванки / SVARGA

Парные вышиванки / SVARGA

Парные вышиванки / SVARGA

Парные вышиванки / SVARGA



Парные вышиванки / SVARGA



Парные вышиванки / 2KOLYORY



Парные вышиванки / 2KOLYORY



Парные вышиванки / 2KOLYORY

Парные вышиванки / Фото из коллекции Юлии Магдич

Парные вышиванки / Фото из коллекции Юлии Магдич

Парные вышиванки / Фото из коллекции Юлии Магдич

Парные вышиванки / Varenyky Fashion

Парные вышиванки / Varenyky Fashion