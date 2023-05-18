Вышиванка – это особенная вышитая рубашка или блузка с уникальными узорами, имеющими символическое значение и культурное значение для украинского народа. В День вышиванки украинцы одевают национальную одежду на работу или учебу, чтобы поддерживать украинскую культуру и традиции. 24 Канал собрал хорошие поздравления в картинках ко Дню вышиванки.

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Картинки-поздравления с Днем вышиванки


С Днем вышиванки / Фото Терновский городской совет


С Днем вышиванки / Фото Amazing Ukraine


С Днем вышиванки / Фото Pinterest


С Днем вышиванки / Фото Радио Максимум


С Днем вышиванки / Фото Лиза


С Днем вышиванки


С Днем вышиванки


С Днем вышиванки


С Днем вышиванки