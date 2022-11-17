У студентські роки здається що немає нічого неможливого, а увесь світ відкритий перед тобою. Зараз українські студенти також стоять на передові й борються за майбутнє України, а їхня сміливість та креативність вражають увесь світ, зазначає 24 канал.

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Історія Міжнародного дня студента

Фундаментом започаткування свята стали трагічні події 1939 року. В Чехословаччині під час мирної демонстрації один зі студентів був важко поранений поліцією. Травми були несумісними із життям, тож він помер. Це викликало обурення та масові протести студентів. Через це окупаційна німецька влада закрила чеські університети на три роки, а студентів заарештовували, жорстоко били й мордували в тюрмах. У час осінніх холодів студентів виганяли у самих піжамах і викидали їхні речі на вулицю.

У пам'ять про ті трагічні події на Всесвітньому конгресі студентів 17 листопада 1941 року в Лондоні був запроваджений Міжнародний день студента. Цей пам’ятний день відзначають на рівні Організації Об'єднаних Націй.

В Україні свято офіційно було запроваджено у 1999 році, відтоді українське студентство має свій "професійний день". У наш час воно набуло радіснішого значення і трактується не лише, як трагедія, навпаки, цей день символізує молодість, веселе та сповнене надій життя.

Історія та традиції Дня студента / Фото Canva

Традиція святкування Дня студента

У всьому світі День студента святкують по-різному:

роблять пікніки;

співають пісні та декламують вірші про студентство;

влаштовують екскурсії по університетах;

влаштовують різні урочисті заходи;

збираються разом на перегляд фільму про студентів;

роблять КВК-вечори;

надсилають або дарують один одному листівки до Дня студента.

Також часто влаштовують мітинги для того, щоб привернути увагу до демократичних прав і свобод студентів.

В Україні немає якихось певних традицій у День студента. Сценарії святкування можуть бути різними. Хтось організовує цікаві вечірки, а десь проводять урочисті вечори. Також у цей день зазвичай влаштовують посвяту абітурієнтів, які після цього вважаються офіційними членами студентського братства. Для молоді це чудовий день, щоб гарно провести час і додати у свою скарбничку спогадів ще декілька яскравих митей.