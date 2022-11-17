В студенческие годы кажется, что нет ничего невозможного, а весь мир открыт перед тобой. Сейчас украинские студенты также стоят на передовых и борются за будущее Украины, а их смелость и креативность поражают весь мир, отмечает 24 канал.
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История Международного дня студента
Фундаментом начала праздника стали трагические события 1939 года. В Чехословакии во время мирной демонстрации один из студентов был тяжело ранен полицией. Травмы были несовместимы с жизнью, и он умер. Это вызвало негодование и массовые протесты студентов. Поэтому оккупационные немецкие власти закрыли чешские университеты на три года, а студентов арестовывали, жестоко избивали и мордовали в тюрьмах. Во время осенних холодов студентов выгоняли в пижамах и выбрасывали их вещи на улицу.
В память о трагических событиях на Всемирном конгрессе студентов 17 ноября 1941 года в Лондоне был введен Международный день студента. Этот памятный день отмечается на уровне Организации Объединенных Наций.
В Украине праздник официально был введен в 1999 году, с тех пор у украинского студенчества свой "профессиональный день". В наше время оно приобрело более радостное значение и трактуется не только как трагедия, наоборот, этот день символизирует молодость, веселую и полную надежд жизни.
История и традиции Дня студента / Фото Canva
Традиция празднования Дня студента
День студента празднуют по-разному:
- делают пикники;
- поют песни и декламируют стихи о студенчестве;
- устраивают экскурсии по университетам;
- устраивают разные торжественные мероприятия;
- собираются вместе на просмотр фильма о студентах;
- делают КВН-вечера;
- посылают или дарят друг другу открытки ко Дню студента.
Также часто устраивают митинги для того, чтобы привлечь внимание к демократическим правам и свободам студентов.
В Украине нет каких-либо определенных традиций в День студента. Сценарии празднования могут быть разными. Кто организует интересные вечеринки, а где-то проводят торжественные вечера. Также в этот день обычно устраивают посвящение абитуриентов, которые после этого считаются официальными членами студенческого братства. Для молодежи это прекрасный день, чтобы хорошо провести время и добавить в свою копилку воспоминаний еще несколько ярких мгновений.