День українського козацтва: історія свята, цікаві факти та привітання в картинках

Крім Дня захисників і захисниць, в Україні 1 жовтня також вшановують День українського козацтва. Це видатний історичний період, коли почала стверджуватись наша національна ідея.

Раніше це свято відзначали 14 жовтня, але через перехід ПЦУ на новий календар дату перенесли на 1 жовтня. Цікаво, що саме 14 жовтня колись відбувалися вибори нового отамана, передає 24 Канал.

Цікаво Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату: все на хвилину зупиниться

Історія Дня українського козацтва

Перші козаки на території України з'явилися у 15 столітті. Вони вважалися вільними людьми, які боронили свою землю від ворогів. Козацька доба є однією з найважливіших в історії України.

Козаки є уособленням воїнів, які з честю та гідністю захищали Батьківщину, так само як зараз наші воїни боронять Україну від російських загарбників.



День українського козацтва / Фото з соцмереж

Враховуючи історичне значення та вагомий внесок у боротьбу за незалежність, у 1999 році в Україні запровадили День українського козацтва.

Козаки завжди шанували Богоматір, яка вважалася їхньою покровителькою. У день святкування, 14 жовтня, вони організовували Велику раду, на якій обирали гетьмана і визначалися з подальшими військовими планами. Саме тому дата святкування Дня українського козацтва припадала на цей день.

Цікаві факти про запорізьких козаків

Запорізькі козаки були не лише гарними вояками, а й вмілими винахідниками. Саме вони вигадали чудернацькі підводні човни, на яких вони непомітно нападали на ворогів.

Стати козаком міг не кожен. На Січ новобранців приймали лише тоді, коли впевнювались, що вони: охрещені й православні, добре володіють зброєю та неодружені.

Не секрет, що запорожці любили випити і часто влаштовували "алкогольні змагання", де мали "перепити" одне одного. Однак, у військових походах була сувора заборона на алкоголь.

У народі козаків дуже поважали, тож якщо запорожець був далеко від Січі і йому потрібно було десь заночувати – ніхто йому не відмовляв. Люди самі запрошували козаків додому.

Закони на Січі були суворими, але справедливими. Якщо хтось з козаків щось поцупив чи вбив іншого – з ним поводились дуже жорстоко. Винного могли мучити або поховати живцем разом із тим, кого він убив.

Зазвичай у свято українського козацтва в багатьох регіонах України влаштовувалися патріотичні заходи й тематичні фестивалі. Однією з важливих традицій святкування є виконання гопака, який виник на Запорізькій Січі.

Картинки-привітання з Днем козацтва



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж