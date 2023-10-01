Ранее этот праздник отмечали 14 октября, но из-за перехода ПЦУ на новый календарь дату перенесли на 1 октября. Интересно, что именно 14 октября когда-то проходили выборы нового атамана, передает 24 Канал.
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История Дня украинского казачества
Первые казаки на территории Украины появились в 15 веке. Они считались свободными людьми, защищавшими свою землю от врагов. Казацкая эпоха является одной из важнейших в истории Украины.
Казаки являются олицетворением воинов, которые с честью и достоинством защищали Родину, как сейчас наши воины защищают Украину от российских захватчиков.
День украинского казачества / Фото из соцсетей
Учитывая историческое значение и весомый вклад в борьбу за независимость, в 1999 году в Украине был введен День украинского казачества.
Казаки всегда чтили Богоматерь, которая считалась их покровительницей. В день празднования, 14 октября, они организовывали Большой совет, на котором выбирали гетмана и определялись с последующими военными планами. Поэтому дата празднования Дня украинского казачества приходилась на этот день.
Интересные факты о запорожских казаках
- Запорожские казаки были не только хорошими воинами, но и умелыми изобретателями. Именно они придумали причудливые подлодки, на которых они незаметно нападали на врагов.
- Стать казаком мог не каждый. На Сечь новобранцев принимали только тогда, когда уверялись, что они: крещенные и православные, хорошо владеют оружием и холостяки.
- Не секрет, что запорожцы любили выпить и часто устраивали "алкогольные соревнования", где "перепили" друг друга. Однако в военных походах был строгий запрет на алкоголь.
- В народе казаков очень уважали, так что если запорожец был далеко от Сечи и ему нужно было где-то заночевать – никто ему не отказывал. Люди сами приглашали казаков домой.
- Законы на Сечи были серьезными, но справедливыми. Если кто-то из казаков что-то украл или убил другого – с ним обращались очень жестоко. Виновного могли мучить или похоронить заживо вместе с тем, кого он убил.
Обычно в праздник украинского казачества во многих регионах Украины проводились патриотические мероприятия и тематические фестивали. Одной из важных традиций празднования является исполнение гопака, возникшего на Запорожской Сечи.
Картинки-поздравления с Днем казачества
Картинки-поздравления с Днем казачества 2023 / Фото из соцсетей
Картинки-поздравления с Днем казачества 2023 / Фото из соцсетей
Картинки-поздравления с Днем казачества 2023 / Фото из соцсетей
Картинки-поздравления с Днем казачества 2023 / Фото из соцсетей
Картинки-поздравления с Днем казачества 2023 / Фото из соцсетей
Картинки-поздравления с Днем казачества 2023 / Фото из соцсетей