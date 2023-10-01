Раніше це свято відзначали 14 жовтня, але через перехід ПЦУ на новий календар дату перенесли на 1 жовтня. Цікаво, що саме 14 жовтня колись відбувалися вибори нового отамана, передає 24 Канал.

Цікаво Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату: все на хвилину зупиниться

Історія Дня українського козацтва

Перші козаки на території України з'явилися у 15 столітті. Вони вважалися вільними людьми, які боронили свою землю від ворогів. Козацька доба є однією з найважливіших в історії України.

Козаки є уособленням воїнів, які з честю та гідністю захищали Батьківщину, так само як зараз наші воїни боронять Україну від російських загарбників.



День українського козацтва / Фото з соцмереж

Враховуючи історичне значення та вагомий внесок у боротьбу за незалежність, у 1999 році в Україні запровадили День українського козацтва.

Козаки завжди шанували Богоматір, яка вважалася їхньою покровителькою. У день святкування, 14 жовтня, вони організовували Велику раду, на якій обирали гетьмана і визначалися з подальшими військовими планами. Саме тому дата святкування Дня українського козацтва припадала на цей день.

Цікаві факти про запорізьких козаків

Запорізькі козаки були не лише гарними вояками, а й вмілими винахідниками. Саме вони вигадали чудернацькі підводні човни, на яких вони непомітно нападали на ворогів.

Стати козаком міг не кожен. На Січ новобранців приймали лише тоді, коли впевнювались, що вони: охрещені й православні, добре володіють зброєю та неодружені.

Не секрет, що запорожці любили випити і часто влаштовували "алкогольні змагання", де мали "перепити" одне одного. Однак, у військових походах була сувора заборона на алкоголь.

У народі козаків дуже поважали, тож якщо запорожець був далеко від Січі і йому потрібно було десь заночувати – ніхто йому не відмовляв. Люди самі запрошували козаків додому.

Закони на Січі були суворими, але справедливими. Якщо хтось з козаків щось поцупив чи вбив іншого – з ним поводились дуже жорстоко. Винного могли мучити або поховати живцем разом із тим, кого він убив.

Зазвичай у свято українського козацтва в багатьох регіонах України влаштовувалися патріотичні заходи й тематичні фестивалі. Однією з важливих традицій святкування є виконання гопака, який виник на Запорізькій Січі.

Картинки-привітання з Днем козацтва



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж



Картинки-привітання з Днем козацтва 2023 / Фото з соцмереж