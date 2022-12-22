День енергетика 2022: картинки-привітання зі святом для тих, хто запалює світло

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22 грудня в Україні відзначають День енергетика. Це професійне свято встановлене на офіційному рівні. Сьогодні усі українці відчувають важливість наявності світла та справді дуже цінують ту роботу, яку виконують працівники енергетичної галузі України. Вони попри обстріли та велику небезпеку мужньо роблять те, що у них найкраще виходить.