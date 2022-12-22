День енергетика 2022: картинки-привітання зі святом для тих, хто запалює світло
22 грудня в Україні відзначають День енергетика. Це професійне свято встановлене на офіційному рівні. Сьогодні усі українці відчувають важливість наявності світла та справді дуже цінують ту роботу, яку виконують працівники енергетичної галузі України. Вони попри обстріли та велику небезпеку мужньо роблять те, що у них найкраще виходить.
Традиція відзначення Дня енергетика в Україні з'явилася ще у 20 столітті. Сьогодні без електричної енергії не обходиться жодна квартира та комерційна структура. І хоча українські енергетичні структури зазнали значних руйнувань та сильних атак зі сторони Росії, енергетики та наші воїни мужньої боронять та відновлюють їх. Тож пропонуємо нашу добірку картинок-привітань зі святом, пише 24 канал.
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Картинки-привітання з Днем енергетика
Картинки-привітання з Днем енергетика / Фото Depo.ua
День енергетика 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем енергетика – картинки / Фото з відкритих джерел
День енергетика – гарні картинки / Фото "Час дій"
День енергетика 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел
День енергетика в Україні – картинки / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем енергетика – листівки / Фото з відкритих джерел
День енергетика 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел