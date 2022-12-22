Традиція відзначення Дня енергетика в Україні з'явилася ще у 20 столітті. Сьогодні без електричної енергії не обходиться жодна квартира та комерційна структура. І хоча українські енергетичні структури зазнали значних руйнувань та сильних атак зі сторони Росії, енергетики та наші воїни мужньої боронять та відновлюють їх. Тож пропонуємо нашу добірку картинок-привітань зі святом, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з Днем енергетика

Картинки-привітання з Днем енергетика / Фото Depo.ua

День енергетика 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем енергетика – картинки / Фото з відкритих джерел

День енергетика – гарні картинки / Фото "Час дій"

День енергетика 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

День енергетика в Україні – картинки / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем енергетика – листівки / Фото з відкритих джерел

День енергетика 2022 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел