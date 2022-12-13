День Андрія Первозваного: дата святкування, народні традиції та прикмети

13 грудня українці відзначають День Андрія Первозваного. Він одним із перших, кого покликав Ісус Христос у ряд апостолів. Згідно з переказами вважають, що апостол Андрій проповідував християнство у Царгороді, на узбережжях Чорного моря та в околицях сучасного Києва.

У давні часи День Андрія Первозваного називався "Калитою" і вважався днем ​​неодружених чоловіків. У Андрєєву ніч зазвичай дівчата гадали на долю і свого майбутнього нареченого. У народі також вважаю покровителем рибалок та моряків й усіх тих, чия робота пов'язана з водною стихією, пише 24 канал.

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Ким був Андрія Первозваний

Відомо, що Андрій народився у місті Віфсаїда, яке розташоване на півночі сучасного Ізраїлю. Його батько був рибалкою. Хлопець вирішив не одружуватися і присвятити себе Господу.

Саме Андрій став першим послідовником Ісуса, тож тому його називають "Первозваним". Він усюди слідував за Христом, бачив його чудеса, був з ним у час страждань та став свідком його воскресіння. Бог його обдарував апостода здатністю зцілювати людей від будь-яких хвороб.

Через діяння Андрія Первозваного та його сильну віру правитель Егіат, який був язичником, у місті Патри наказав стратити Андрія, розіп'явши на хресті.

Значення та традиції Дня Андрія Первозваного / Фото з відкритих джерел

Традиції відзначення Дня Андрія Первозваного

У свято Андрія Первозваного віряни відвідують відвідати храм й моляться за незаміжніх дівчат, адже вважається, що Андрій Первозваний дарує сімейне щастя та хорошу долю.

За давньою традицією у ніч на Андрія дівчата збиралися, щоб поворожити на судженого. Згодом приходили хлопці й влаштовували спільні гуляння. В народі цей день називали "Андріївські вечорниці" або "Калита".

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День Андрія Первозваного також має свої заборони. У свято не рекомендується шити, ткати, прясти, та займатися різним рукоділлям. Це час Різдвяного посту, тож не можна вживати молочні, м’ясні продукти та яйця й не бажано влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

Оскільки свято є не лише народним, а й церковним, то Церква забороняє ворожити, адже це суперечить християнству й не має нічого спільного із ним.

Традиції та народні прикмети у День Андрія Первозваного / Фото "Телеграф"

Народні прикмети у День Андрія Первозваного