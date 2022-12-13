День Андрія Первозваного: дата святкування, народні традиції та прикмети
13 грудня українці відзначають День Андрія Первозваного. Він одним із перших, кого покликав Ісус Христос у ряд апостолів. Згідно з переказами вважають, що апостол Андрій проповідував християнство у Царгороді, на узбережжях Чорного моря та в околицях сучасного Києва.
У давні часи День Андрія Первозваного називався "Калитою" і вважався днем неодружених чоловіків. У Андрєєву ніч зазвичай дівчата гадали на долю і свого майбутнього нареченого. У народі також вважаю покровителем рибалок та моряків й усіх тих, чия робота пов'язана з водною стихією, пише 24 канал.
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Ким був Андрія Первозваний
Відомо, що Андрій народився у місті Віфсаїда, яке розташоване на півночі сучасного Ізраїлю. Його батько був рибалкою. Хлопець вирішив не одружуватися і присвятити себе Господу.
Саме Андрій став першим послідовником Ісуса, тож тому його називають "Первозваним". Він усюди слідував за Христом, бачив його чудеса, був з ним у час страждань та став свідком його воскресіння. Бог його обдарував апостода здатністю зцілювати людей від будь-яких хвороб.
Через діяння Андрія Первозваного та його сильну віру правитель Егіат, який був язичником, у місті Патри наказав стратити Андрія, розіп'явши на хресті.
Значення та традиції Дня Андрія Первозваного / Фото з відкритих джерел
Традиції відзначення Дня Андрія Первозваного
У свято Андрія Первозваного віряни відвідують відвідати храм й моляться за незаміжніх дівчат, адже вважається, що Андрій Первозваний дарує сімейне щастя та хорошу долю.
За давньою традицією у ніч на Андрія дівчата збиралися, щоб поворожити на судженого. Згодом приходили хлопці й влаштовували спільні гуляння. В народі цей день називали "Андріївські вечорниці" або "Калита".
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День Андрія Первозваного також має свої заборони. У свято не рекомендується шити, ткати, прясти, та займатися різним рукоділлям. Це час Різдвяного посту, тож не можна вживати молочні, м’ясні продукти та яйця й не бажано влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.
Оскільки свято є не лише народним, а й церковним, то Церква забороняє ворожити, адже це суперечить християнству й не має нічого спільного із ним.
Традиції та народні прикмети у День Андрія Первозваного / Фото "Телеграф"
Народні прикмети у День Андрія Первозваного
- Йде сніг і не тане – лежатиме ще 110 днів.
- Якщо сніг не випав, то зима буде теплою.
- Якщо холодно, але світить сонце, значить у наступному році буде вдалий урожай.
- Якщо тиха вода, то це до теплої зими, якщо шумна – будуть тріщати морози, варто очікувати хуртовини й бурі.
- Якщо напередодні йде сніг, то буде хурделиця цілий тиждень.