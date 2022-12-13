Ім'я Андрій має грецьке походження й в переклад означає "хоробрий". Тож з нагоди цього прекрасного свята пропонуємо вам добірку привітань у прозі, віршах та смс, пише 24 канал.

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Привітання з Днем ангела Андрія у віршах

З іменинами, Андрію!

Багато щастя, світлих днів,

Здоров'я міцного, достатку,

У сім'ї – любові та порядку.

Великих перемог та успіху,

Більше приводів для сміху,

Вірних друзів та гарних ідей,

В день ангела бажаємо Андрію.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

***

Будь успішним і щасливим,

На проблеми всі забий.

Сильним будь і позитивним,

Міцним будь і не хворій.

Нехай здійсниться все, що хочеш,

В реальність втілиш кожну мрію.

Звичайно знаю, ти все зможеш.

З іменинами, Андрію!

Привітання з Днем ангела Андрія у віршах, прозі та смс / Фото "НВ"

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Андрій, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм, Андрій, дарує.

***

Ти Андрій у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Привітання у прозі з Днем ангела Андрія

Андрію, вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч і оберігає від неприємних подій і злих людей. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше добра, позитивних, вірних друзів, любляча сім'я!

***

Хочу побажати тобі в цей день, щоб все, про що ти мрієш у глибині душі – збулося. Щоб всі твої плани стали реальністю! Нехай тебе завжди супроводжують удача і щастя. З днем ангела, Андрію!

***

Дорогий Андрію, вітаю тебе з днем твого імені! Бажаю тобі бути по життю справжнім лідером, жити на повну і не відмовляти собі в бажаннях і мріях, не відкладати нічого на потім. Бажаю тобі кохання — міцного, щирого, сильного. Відданих і вірних друзів, розумних і цікавих колег, розуміючого керівництва — хороших людей навколо. Будь відданий своїй справі й собі, і нехай у тебе завжди будуть сили йти до кінця!

***

Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили й засоби.

День ангела Андрія 2022 – привітання у віршах та прозі / Фото "Житомир online"

Андрію! Бажаю тобі, щоб усе в житті складалося легко і відповідно до твоїх планів! Не переставай відкривати цей світ і його можливості для себе! Завжди будь сповнений сил і досягай своєї мети! Побільше усмішок і приводів для радості!

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У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

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У день Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

***

У цей особливий день я хочу привітати особливого Андрія, який робить цей світ кращим! Хай тобі завжди усміхається вдача, а життя підкидає лише позитивні миті. Нехай кожна сторінка твого життя сяє приємними спогадами!

Смс-привітання з Днем ангела Андрія

Хай навкруги світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

З Днем ангела Андрійків я вітаю!

Щастя, вдачі, радості бажаю!

Хай щодня тобі щастить,

а в кишенях готівка шелестить!

Привітання у віршах, прозі, смс з Днем ангела Андрія / Фото "НВ"

Андрій, прийми від нас вітання! Бажаємо тобі усіх земних благ, але тільки таких, які не зіпсують твою репутацію. Щастя, наснаги, вірних друзів, добробуту, кар’єрного росту!

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Андрій з днем ангела тебе я вітаю! Від щирого серця бажаю багато щастя і любові! Щоб ангел тебе оберігав, та життя було таким, як ми всі мріємо!

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Андрій, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе, зберігає від печалі й бід. Нехай в житті буде все так, як ти захочеш. Досягай своїх цілей завжди!

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Доброму Ангелу вінець, а Вам Андрій міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!