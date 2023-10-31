Цього року Чорна п'ятниця розпочнеться 24 листопада і триватиме кілька днів. Про започаткування цього свята та як робити покупки з користю – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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Історія походження

Традиція бере свій початок ще з ХІХ століття, а вже у 1966 році вийшла за межі Америки. Засновником Чорної п'ятниці вважають юнака Френка Вулворта, який вирішив зробити розпродаж товарів по 5 центів. Магазин, у якому працював хлопець, отримав великий прибуток, а саму акцію вирішили проводити кожного року.

Великі знижки провокують неабиякий ажіотаж та затори на дорогах. Тому цей день назвали "чорним" через американських патрульних. Згодом трактування змінили на позитивне – день, коли дохід магазинів переходить з "червоного" в "чорне", тобто з "мінуса" у "плюс".

Чорна п'ятниця – це день величезних знижок. Саме тому магазини зазвичай відчиняють о п'ятій чи шостій ранку, а то і взагалі опівночі. Люди буквально ночують на вулиці, аби встигнути купити омріяні товари дешевше. Це і не дивно, адже знижки можуть сягати 90%. Найпопулярніша категорія покупок – техніка (телевізори, смартфони, комп'ютери).

Як заощадити та не стати жертвою маркетингу

В Україні Чорну п'ятницю відзначають із 2013 року. Проте слід розуміти, що українська та американська Black friday – це не одне і те саме. У США дійсно можна придбати товари за великими знижками. Натомість у нас покупець може попастись на гачок хитрих маркетологів. До прикладу, наклеюють інший цінник, а ціна може бути та сама або менша. Або ж пропонують другий товар у подарунок, який може бути пошкоджений чи бракований.

Як розумно витратити кошти у Чорну п'ятницю

Складіть список покупок; оберіть ті майданчики, де будете їх купувати.

Подумайте, яку суму ви готові витратити та відкладіть її заздалегідь; не забудьте врахувати також доставку.

Перевіряйте акаунти та сайти магазинів, щоб не стати жертвою шахраїв.

Скористайтеся кешбеком, щоб повернути певний відсоток від витрачених коштів. Це стане приємним бонусом для вас.

Автор: Віра Шурмакевич