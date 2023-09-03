Не проґавте: коли час збирати гарбузи

Коли плануєте збір урожаю гарбуза, варто звернути увагу на зовнішні ознаки, сорт, погоду та кліматичні особливості в регіоні. Та є ще дещо.

Перш за все, звертайте увагу на упакування насіння. Там зазвичай вказані терміни дозрівання гарбуза. Так, ви зрозумієте, коли його можна збирати. Ще кілька корисних порад – зібрав 24 Канал.

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Коли вже можна збирати гарбузи

Гарбуз можна дозрівати по-різному, залежно від сорту. Загалом він має конкретний поділ:

ранні сорти (стають спілими десь в середині серпня);

(стають спілими десь в середині серпня); середньостиглі (збір припадає на середину вересня);

(збір припадає на середину вересня); пізні (час збору – жовтень).

Переважно гарбузи в Україні зрізають від кінця серпня до листопада, відповідно до сорту.

До речі, плоди останнього сорту можна збирати недозрілими, тому що вони стоять найдовше. Зокрема, гарбузи мускатного сорту забирають з грядку останніми, перед початком перших заморозків.

Поради щодо збору гарбузів

Пам'ятайте, що під час збору урожаю, не можна відривати плодоніжку від плоду. Тому що без хвостика, швидке гниття є неминучим. Фахівці радять обрізати овоч садовими ножицями. Водночас слід залишити хвостик на 3–4 сантиметри.



Збір гарбузів / Фото Sad.net.ua

Є ще деякі зовнішні ознаки, на які варто звернути увагу: