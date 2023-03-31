Обійми себе: 5 книжок з психології, які варто читати всім

Весняна втома у нас траплялася і в мирні роки, а зараз перевантаження накопичилося і дається взнаки на усіх рівнях. Спробуємо розібратися у коренях нашого стресу за допомогою книжок.

Разом із національною книжковою платформою Yakaboo 24 Канал підготував добірку книг з психології, які варто прочитати кожному.

Зверніть увагу Натхнення та мотивація: три книжки, які відкриють нові перспективи

Джудит Герман "Психологічна травма та шлях до видужання. Наслідки насильства – від знущань у сім'ї до політичного терору"

Найґрунтовніша книжка, підготовка якої тривала два десятки років. Саме стільки тривала клінічна робота авторки із жертвами сексуального насильства і насильства в сім’ї, а також з ветеранами бойових дій та жертвами політичних репресій. Шляхом до видужання після травми Джудіт Герман вважає відновлення обірваних травматичним досвідом, а саме зв'язків між публічним та приватним просторами, між індивідом та громадою, між чоловіками та жінками. Книга буде корисною далеко не тільки для фахівців – це ефективний перший крок для тих, хто, зазнавши насильства, шукає шлях до видужання.



Книжка Джудит Герман / Фото Yakaboo

Беверлі Енґел "Звільнись від емоційного насилля. Як розірвати замкнене коло приниження і сорому в стосунках"

"Чому вона просто не йде?" – запитання, яке найчастіше чути на адресу людини, що терпить психологічне насильство. Річ у тім, що штучно насаджене почуття сорому і провини спонукають жертв насильства мовчати, а побоювання осуду – не звертатися за допомогою. Знана американська психотерапевтка вважає, що першим етапом звільнення від аб'юзу є саме подолання токсичного сорому. У книжці є конкретна програма з цілком посильних дій, яка допоможе через співпереживання собі, відновити гідність та самоповагу та знайти сили розірвати порочне коло отруйних відносин.



Книжка Беверлі Енґел​ / Фото Yakaboo

Філіп Зімбардо "Ефект Люцифера. Чому хороші люди чинять зло"

Що не кажи, а це питання дуже актуальне: як звичайні люди доходять до того, аби ставати катами для інших людей? Тому що мають наказ? Тому що мають можливість? Тому що знають про безкарність? Легендарний американський психолог Філіп Зімбардо, який провів красномовний Стенфордський в'язничний експеримент, проводить у своїй книжці-бестселері паралелі з реальними випадками насильства у силових структурах, з геноцидами, етнічними чистками, випадками порушень прав людини. Він робить висновок про природу людської жорстокості та вплив результатів експерименту щодо моралі на суспільні науки, зміни у законодавств та мистецтво.



Книжка Філіп Зімбардо​ / Фото Yakaboo

Малґожата Тарашкевич "Як допомогти собі у кризових ситуаціях"

Криз за останні роки ми вже пройшли немало: від пандемії та економічної рецесії до повномасштабної війни. Здатність давати собі раду в умовах форс-мажору стала ключовою. Якщо ви відчуваєте брак практичних навичок, ця книжка допоможе наростити психічну стійкість. На її сторінках ви знайдете цілий спектр випробуваних й ефективних моделей поведінки, які допоможуть не розгубитися у кризові моменти. Авторка вже тривалий час вивчає тему психічного здоров'я, тож цей практичний порадник кваліфіковано підказує, як зберегти добру психічну форму під час випробувань.



Книжка Малґожата Тарашкевич​ / Фото Yakaboo

Едіт Єва Еґер "Дар. 12 уроків, які врятують ваше життя"

Едіт Еґер – колишня бранка Аушвіцу, яка стала найвідомішою психотерапевткою для тих, хто брав участь у військових діях. Свій досвід ув'язнення вона описала у мемуарі "Вибір", читачі якої надихнули на створення нової книги. "Дар" – це практичний посібник про те, як подбати про своє ментальне здоров'я, жити повним життям, а не потерпати у в'язниці власного розуму. В ньому ви знайдете поради щодо сприйняття своїх емоцій, виходу з ролі жертви, зцілення від дитячих травм й тривожності, горювання та розв'язання конфліктів. У кожному розділі докторка Еґер ділиться історіями з власного життя та історіями своїх пацієнтів. Друге, доповнене видання книжки "Дар" (2022 рік) містить 8 додаткових сторінок Післямови.



Книжка Едіт Єва Еґер / Фото Yakaboo

Автор: Тетяна Гордієнко