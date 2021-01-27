Книги, які сформували мене: цікава добірка від Ольги Фреймут

Українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ольга Фреймут поділилася цікавою добіркою книжок. Знаменитість зазначила, що саме ці 5 книг сформували її.

Джерело: інстаграм Ольги Фреймут

Ольга поділилася списком цієї літератури з багатотисячною аудиторією підписників. Вона не лише назвала книги, а й розповіла про кожну з них.

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Телеведуча оприлюднила фото, яке зробила у літаку. Вона позує у спортивному светрі, волосся гарно заплела, а на обличчя одягнула сонцезахисні окуляри. На столику бачимо ароматну каву та десерти, якими, ймовірно, ласуватиме знаменитість. У дописі Ольга поділилася добіркою знакових для неї книжок.

Добірка цікавих книг від Ольги Фреймут