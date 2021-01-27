Книги, которые сформировали меня: интересная подборка от Ольги Фреймут
Украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами", Ольга Фреймут поделилась интересной подборкой книг. Знаменитость отметила, что именно эти 5 книг сформировали ее.
Источник: инстаграм Ольги Фреймут
Ольга поделилась списком этой литературы с многотысячной аудиторией подписчиков. Она не только назвала книги, но и рассказала о каждой из них.
Смотрите также На отдыхе: Ольга Фреймут очаровала сеть романтичным фото с мужем
Телеведущая обнародовала фото, которое сделала в самолете. Она позирует в спортивном свитере, волосы красиво заплела, а на лицо надела солнцезащитные очки. На столике видим ароматный кофе и десерты, которыми, вероятно, будет лакомиться знаменитость. В публикации Ольга поделилась подборкой знаковых для нее книг.
Подборка интересных книг от Ольги Фреймут
- Айн Рэнд – "Источник": книга о силе профессионализма, пользе эгоизма и искусстве быть исключительным.
- Oprah Winfrey – What I Know for Sure: книга о призвании и символическом значении мелочей, о том, как постичь свою миссию и неизменно действовать своим путем, минуя ожидания окружения, об искусстве жить счастливо.
- Грег МакКеон – "Эссенциализм. Путь к простоте": книга для мгновенной химчистки жизни и правильного распределения приоритетов.
- "Катехизм": книга мудрости и силы, которая учит искать суть между строками и символически мыслить. Ольга Фреймут отметила, что именно эта книга стала фундаментом ее личности.
- Симона де Бовуар – "Сломленная": книга о привилегиях быть женщиной, ее красоте и силе в любых состояниях – от отчаяния до побед.
Поделиться новостью