Украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами", Ольга Фреймут поделилась интересной подборкой книг. Знаменитость отметила, что именно эти 5 книг сформировали ее.

Источник: инстаграм Ольги Фреймут

Ольга поделилась списком этой литературы с многотысячной аудиторией подписчиков. Она не только назвала книги, но и рассказала о каждой из них.

Смотрите также На отдыхе: Ольга Фреймут очаровала сеть романтичным фото с мужем

Телеведущая обнародовала фото, которое сделала в самолете. Она позирует в спортивном свитере, волосы красиво заплела, а на лицо надела солнцезащитные очки. На столике видим ароматный кофе и десерты, которыми, вероятно, будет лакомиться знаменитость. В публикации Ольга поделилась подборкой знаковых для нее книг.

Подборка интересных книг от Ольги Фреймут