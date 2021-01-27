Книги, які сформували мене: цікава добірка від Ольги Фреймут
Українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ольга Фреймут поділилася цікавою добіркою книжок. Знаменитість зазначила, що саме ці 5 книг сформували її.
Джерело: інстаграм Ольги Фреймут
Ольга поділилася списком цієї літератури з багатотисячною аудиторією підписників. Вона не лише назвала книги, а й розповіла про кожну з них.
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Телеведуча оприлюднила фото, яке зробила у літаку. Вона позує у спортивному светрі, волосся гарно заплела, а на обличчя одягнула сонцезахисні окуляри. На столику бачимо ароматну каву та десерти, якими, ймовірно, ласуватиме знаменитість. У дописі Ольга поділилася добіркою знакових для неї книжок.
Добірка цікавих книг від Ольги Фреймут
- Айн Рейнд – "Джерело": книжка про силу професіоналізму, користь егоїзму та мистецтво бути винятковим.
- Oprah Winfrey – What I Know for Sure: книга про покликання і символічне значення дрібниць, про те, як збагнути свою місію і незрадливо діяти своїм шляхом, оминаючи очікування оточення, про мистецтво жити щасливо.
- Грег МакКеон – "Есенціалізм": книжка для миттєвої хімчистки життя та правильного розподілу пріоритетів.
- "Катехизм": книга мудрості й сили, яка вчить шукати суть між рядками та символічно мислити. Ольга Фреймут зазначила, що саме ця книжка стала фундаментом її особистості.
- Симона де Бовуар – "Ошукана жінка": книжка про привілеї бути жінкою, її красу та силу у будь-яких станах – від відчаю до звитяг.
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