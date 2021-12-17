Під час церемонії в Мистецькому Арсеналі, 17 грудня, оголосили переможців премії "Книги року BBC-2021". Переможець кожної номінації отримає винагороду 1000 фунтів стерлінгів.

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Списки переможців "Книги року BBC-2021"

Книга року ВВС-2021

Роман "Хто ти такий?" Артема Чеха, видавництво Меридіан Черновіц.

Дитяча Книга року ВВС-2021

Петро Яценко "Союз Радянських речей", видавництво Портал.

Книга року BBC-Есеїстика-2021

Андрій Содомора "Про що писати…", видавництво Апріорі.

Додамо, перемогу у конкурсі рецензій "Читач року-2021" здобула Людмила Даниленко. Вона написала найкращу рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії". У подарунок вона отримала електронну книжку Kindle.

"Цьогорічних переможців об'єднує те, що всі вони звертаються до минулого, аби краще зрозуміти теперішнє і пояснити, чому ми є тими, ким ми є. Артем Чех, який назвою своєї книжки обрав одвічне і головне питання "Хто ти такий?", літературно сильно та по-людськи щиро спробував на нього відповісти для себе і для кожного з нас. Книга Андрія Содомори нагадує нам теж про найважливіше - цінність нинішнього моменту життя, який автор майстерно матеріалізує у слова", – прокоментувала редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало сказала.