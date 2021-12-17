Во время церемонии в Мыстецком арсенале, 17 декабря, объявили победителей премии "Книга года BBC-2021". Победитель каждой номинации получит вознаграждение 1000 фунтов стерлингов.
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Списки победителей "Книги года BBC-2021"
Книга года ВВС-2021
Роман "Кто ты такой?" Артема Чеха, издательство Меридиан Черновиц.
Детская Книга года ВВС-2021
Петр Яценко "Союз Советских вещей", издательство Портал.
Книга года BBC – Эссеистика-2021
Андрей Содомора "О чем писать...", издательство Априори.
"Победителей объединяет то, что все они обращаются к прошлому, чтобы лучше понять настоящее и объяснить, почему мы являемся теми, кем мы есть. Артем Чех, который названием своей книги выбрал извечный и главный вопрос "Кто ты такой?", литературно сильно и по-человечески искренне попытался на него ответить для себя и для каждого из нас. Книга Андрея Содоморы напоминает нам тоже про самое важное – ценность текущего момента жизни, который автор мастерски материализует в слова", – прокомментировала редактор BBC News Украина и член жюри Марта Шокало.