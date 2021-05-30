Київський сленг: топ-фраз, які розуміють лише жителі столиці

У 2021 році Київ святкує красиву дату – 1539 років з дня свого заснування. За весь цей час місто вдосконалювалось, рухалось уперед, разом із ним й змінювались люди зі своїм лексиконом. Кияни створили власний словник назв і фраз, які іноді зовсім не відповідають реальності, або ж кумедно її перекривлюють. Топ-фраз київського сленгу, які можуть зрозуміти лише жителі Києва дізнавайтесь далі.

Український інстаграм-блогер Вадік Кириленко на своїй сторінці любить публікувати кумедні дописи російською мовою й саркастичні фото. Сам автор лиш нещодавно переїхав до Києва й часто описує свої враження від столиці. Особливої уваги заслуговують сленгові вирази киян і те, як їх розуміє блогер. він з гумором висвітлює у своїх постах.

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Кожному місту притаманні специфічні говір чи певні окремі слова – українська столиця не виняток. Хоч для жителів Києва їхній сленг уже увійшов у побут і не вважається чимось особливим, для туристів і "новеньких" містян він може здатись дивним і не зрозумілим. Пропонуємо вам ознайомитись із жаргоном киян у кумедній та смішній манері.



Київський сленг: топ-фраз / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Значення київського сленгу / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Топ-фраз, які розуміють лише жителі Києва / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Кумедний сленг жителів Києва / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Смішні сленгові фрази киян та їх значення / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Київський сленг / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Топ смішних сленгових фраз киян / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Фрази, які зрозуміють лише кияни / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Популярні фрази киян та їхнє кумедне значення / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка



Смішний сленг жителів столиці / Фото з інстаграму Вадіка Кириленка