Китайський Новий рік 2023: унікальні традиції та символи свята

Цьогоріч Китайський Новий рік зустрічають 22 січня. Це дуже важливий день у китайському календарі, який відрізняється від українського навіть своїм літочисленням – у Китаї настане не 2023, а 4720 рік. Про унікальні традиції та символи свята – розповідаємо далі у матеріалі.

З давніх часів у китайській культурі Новий рік символізував початок весни. Він так і називається "Чунь цзе", що в перекладі означає "Свято Весни". Цікавим є те, що Китайський Новий рік святкують протягом двох тижнів і у цей час більшість китайців беруть відпустки, зазначає 24 канал.

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Традиції відзначення Китайського Нового року

Згідно з легендою Давнього Китаю, колись жило велике та люте чудовисько Нянь, яке протягом року ховалося у морських глибинах, а напередодні Нового року виходило з води й пожирало все на своєму шляху. Його боялися люди, тож щоразу цілими сім’ями ховалися в горах від страшного звіра.

Згодом виявилося, що Нянь боїться червоного кольору. Один старий жебрак, який вирішив врятувати людей від чудовиська, прикрасив червоною фарбою двері свого будинку, сам убрався у яскравий червоний одяг, взяв із собою ліхтарі й хлопавки з бамбука та влаштував такий неймовірний шум, що налякав чудовисько й воно більше не поверталося.

Китайський Новий рік 2023 – традиції святкування / Фото University of Bath

З того часу у китайців збереглася традиція шумно і весело зустрічати Новий рік, а обов'язковим атрибутом цього свята є вогонь, ліхтарі та червоний колір. Напередодні Нового року люди наклеюють на дверях своїх домівок червоні парні написи, запускають хлопавки, а в оселях запалюють вогні. Усе це дійство називається "шоу суй" (оберігати рік). Ще кожна сім'я ретельно прибирає свою оселю, адже таким чином люди намагаються звільнити свій простір та думки від усього непотрібного й позбутися невдач.

Упродовж свята китайці ходять одне до одного в гості з подарунками. У них є цікава традиція, приходячи в гості на Новий рік, потрібно приносити дві мандаринки. Річ у тім, що фраза "пара мандаринів" китайською звучить практично так само, як слово "золото". І виходить, що, даруючи мандарини один одному, ви бажаєте достатку на увесь рік.

Оскільки святкування Китайського Нового року тісно переплітається з релігією. Існує думка, що перед Новим роком сімейне божество Цзяован звітує перед небесним імператором про стан кожної сім’ї. Тому релігійні люди для того, щоб задобрити це божество й щоб воно передавало лише хороші відомості, перед статуеткою Цзяована викладають різноманітні ласощі.

Як у Китаї відзначають Новий рік – традиції свята / Фото Golden Heaven Memorial Parks

Перед святковим вечором китайці відвідують могили родичів та близьких, щоб вшанувати їхню пам’ять. У день свята вранці люди відвідують богослужіння, де просять щастя для себе та своєї сім'ї на цілий рік.

У вечері вся сім'я збираються за святковим столом, який "ломиться" від різноманітних страв. Головними з них є пельмені цзяоцзи, рибні страви та різноманітні солодощі.

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Свято зустрічати заведено в одязі червоного кольору, оскільки він на Сході символізує удачу та процвітання. А традиція запускати в небо червоні ліхтарі створена не для краси, а для того, щоб відлякування злих духів, які хочуть поселитися в кожній домівці у Новому році.

Також під час святкування Китайського Нового року проводиться багато ярмарків, де можна побачити різноманітні танці та феєрверки, почути давні пісні та побачити театральні постановки часів Китайської імперії.