Яскраве та самобутнє свято Китайського Нового року починається 22 січня та відзначатиметься аж до 27 січня. За Східним календарем цей рік – Чорного Водяного Кролика.

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Картинки-привітання з Китайським Новим роком

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Китайським Новим роком 2023 / Фото з відкритих джерел